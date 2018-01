Jeroen Meus gaat 'Twee tot de Zesde Macht' presenteren 00u00 0

Eén heeft een vervanger gevonden voor Bart De Pauw. Tv-kok Jeroen Meus gaat 'Twee tot de Zesde Macht' presenteren, de quiz die afgevoerd werd nadat De Pauw in november in opspraak kwam. Meus was eerder al jurylid in 'Twee tot de Zesde Macht', dat ten vroegste in het voorjaar van 2019 weer op het scherm komt. Hoewel alle deuren gesloten blijven voor De Pauw als schermgezicht, hervat de VRT dus wel de samenwerking met zijn productiehuis Koeken Troef. (MC)

