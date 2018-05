Jeroen Meus doet deze zomer van 'Dagelijkse Costa' 16 mei 2018

00u00 0

De zomer is in aantocht, en dat betekent dat 'Dagelijkse Kost' weer in een vakantiekleedje wordt gestopt. Jeroen Meus kookt dit jaar voor het eerst buiten de landsgrenzen en trekt naar Spanje. Vijf weken lang zal hij koken voor de Vlaming op vakantie, voor de Spaanse buurman - en voor zichzelf, natuurlijk. Meus zet zijn mobiele keuken op in Benidorm aan de Costa Blanca, Archidona in Andalusië en Palafrugell in Catalonië. Op het menu staan zomerse gerechten, van lunch tot dessert, van tapas tot diner. Maar voor Jeroen en zijn crew hun koffers pakken, houden ze nog een weekje halt op een Vlaams speelplein. Tijdens de eerste dagen van 'Dagelijkse zomerkost' wordt er dus gekookt tussen en voor spelende kinderen. "We doen deze zomer gewoon torea-door", lacht Meus. "We kiezen voor 100% zon en trekken van Leuven over het speelplein naar Spanje, een van de favoriete vakantiebestemmingen van veel Vlamingen." ' Dagelijkse zomerkost' start op maandag 16 juli op Eén. (KDL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN