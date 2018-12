Jeroen Baart, bondscoach U21 "Aankomende beloften nóg gretiger" TOEKOMST VERZEKERD 20 december 2018

00u00 0

De Nederlander Jeroen Baart is al een kleine vier jaar bondscoach van onze nationale beloften U21. Twee jaar geleden, in het Indische Lucknow, greep hij met zijn troepen zilver op de Junior World Cup. Thuisland India haalde het toen in de finale met 2-1. "En met Loic Van Doren, Arthur De Sloover, Victor Wegnez, Antoine Kina en Augustin Meurmans stonden er van die groep vijf spelers op het voorbije WK", merkt Baart op. "Dat is enorm veel. Als er van elke generatie één of twee spelers kunnen doorgroeien naar de Red Lions, zijn we op de goede weg. Nog andere jongens maakten met de Lions de WK-voorbereiding mee, maar haalden de definitieve selectie niet. Een jongere als Nicolas Poncelet staat nu op de spelerslijst voor de Pro League. Dat is hét ideale moment om internationale ervaring op te doen." Met een verjongde groep - van de wereldkampioenen was alleen Kina er nog bij - haalde België vorig jaar ook zilver op het EK U21 in Valencia. "En we verloren de finale met shoot-outs van Nederland", aldus Baart. "Jammer, want we konden de Europese titel ruiken."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN