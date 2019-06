Exclusief voor abonnees Jeremie Vaneeckhout (Groen, 33), tot vorige week schepen in Anzegem "Missie: platteland weer een stem geven" 19 juni 2019

Groen-ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout presteerde de jongste jaren het onmogelijke: als ecologist een immense populariteit verzamelen in een landbouwgemeente. Het leverde hem een zitje op in het parlement, maar een dam opwerpen tegen Vlaams Belang lukte niet. "Veel mensen zijn het geloof in de politiek verloren. Zelfs jongeren, en zeker mensen van het platteland. Dat laatste heeft er volgens mij mee te maken dat de focus van het beleid de jongste jaren heel erg op de steden lag. Ik zie het als mijn missie om het platteland én de jeugd een stem te geven en kiezers terug te winnen van het Belang. Ik wil dat doen met oprechte politiek, die zich niet bezighoudt met spelletjes. Om mij daar 100% op te focussen, heb ik vorige week ontslag genomen als schepen." (DDW)

