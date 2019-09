Exclusief voor abonnees Jens Dendocker klapt 2 uur en 2 minuten in zijn handen Dat verdient... APPLAUS 17 september 2019

Een applausje graag, want de grote kick-off van Rode Neuzen Dag is gisteren ingezet met een wereldrecord. Jens Dendoncker, comedian en ambassadeur van de actie, klapte liefst 2 uur en 2 minuten in zijn handen, zo oordeelde een deurwaarder die al die tijd met hem en mede-ambassadeur Birgit Van Mol meeliep. Meer dan geslaagd dus. Zelfs toen leerlingen van enkele Rode Neuzen Neuzen-scholen de presentator om een selfie vroegen, kweet hij zich van zijn taak. En handtekeningen dan? Die zette Jens met zijn mond. Het applaus is een symbolische daad om fysiek en mentaal kwetsbare jongeren te overtuigen nooit op te geven. Het vorige langste applaus werd in 2014 in de VS geklapt en duurde 2 uur en 32 seconden.

