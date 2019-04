Exclusief voor abonnees Jennifer Lopez al helemaal in vorm voor filmrol als stripster 02 april 2019

00u00 0

De Amerikaanse actrice en zangeres Jennifer Lopez (49) heeft op Instagram een foto geplaatst van haar look in de film 'The Hustlers at Scores', die momenteel gedraaid wordt . In een paar uur tijd werd het kiekje van de zwaar afgetrainde J.Lo bijna 1,4 miljoen keer geliket. De intensieve paaldanslessen, die ze speciaal voor de film volgt, leveren dus duidelijk iets op.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen