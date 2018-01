Jennifer Lopez (48) is nieuw gezicht van Guess 31 januari 2018

00u00 0

Hoezo, je carrière als vrouwelijke celebrity is voorbij na je 40ste? Niet als je Jennifer Lopez heet: de 48-jarige zangeres is het nieuwe gezicht van modegigant Guess. Lopez wordt zo het oudste Guess-meisje tot nu toe - het record stond op naam van Claudia Schiffer, die op haar 41ste voor het merk mocht poseren. "Toen ze me opbelden, was ik meteen enthousiast", laat Lopez weten. "Het voelt goed om deel uit te maken van iets dat zo iconisch is, een merk waar ik al van hield toen ik nog een tiener was. Als ik kijk naar alle andere modellen die ooit al voor Guess hebben gewerkt, vind ik het een hele eer om aan dat rijtje toegevoegd te worden." (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN