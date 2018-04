Jenna Dewan en Channing Tatum na negen jaar gescheiden 04 april 2018

Het filmkoppel Channing Tatum (37) en Jenna Dewan (37) gaan scheiden, en dat na negen jaar huwelijk. "We hebben de liefdevolle beslissing gemaakt om uit elkaar te gaan", klinkt het op Instagram. "We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan." De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de dansfilm 'Step Up' in 2006. Ze trouwden in 2009 en hebben een dochter van bijna vijf. "We zijn nog steeds een familie en zullen altijd de toegewijde ouders van Everly blijven", klinkt het ook nog. "En we willen jullie bij voorbaat danken voor het respecteren van onze privacy." Veel fans reageerden vol ongeloof, maar Amerikaanse media hadden al eerder door dat het niet goed ging tussen de twee. Zo verschenen Channing en Jenne al maanden niet meer samen op de rode loper. (SD)

