Jelle Spruyt (coach Swings): "Marathon is geen aanslag op je lichaam" 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant 67 (!) WK- en EK-medailles skeelerde Bart Swings van 2009 tot 2018 al bij elkaar en nog is de 27-jarige Leuvenaar niet verzadigd. Vandaag verdedigt hij in Oostende zijn Europese titel op de marathon.

Er was een tijd dat het leven van Bart Swings om skeeleren draaide. Met 28 Europese en 11 wereldtitels op zijn cv won hij ook ongeveer alles wat er te winnen viel. Hij domineerde zijn sport, maar olympische faam, die is er in het inlineskaten niet te winnen. Vandaar de beslissing van Swings in 2010 om zijn geluk ook in het snelschaatsen te wagen. Met succes, want acht jaar later mag hij zich vice-olympisch kampioen noemen. Het ijs is nu zijn belangrijkste biotoop. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Bart Swings verdedigt vandaag vanaf 16u in het centrum van Oostende zijn Europese titel op de marathon. Swings wilde nog op andere nummers aantreden, maar de duizend en één verplichtingen na zijn olympisch zilver in februari eisten hun tol.

"In oktober alweer op het ijs"

"Het EK komt slecht gelegen, zo kort na het WK, dat merk je aan het aantal afwezigen", legt zijn trainer Jelle Spruyt uit. "En in oktober gaan we alweer het ijs op. Als het EK niet in België was gehouden, dan had Bart er ook voor gepast. Maar zo'n marathon is niet hetzelfde als in het lopen. Een uur skeeleren, dat is geen aanslag op het lichaam. In het slechtste geval wordt het een harde marathon en zit Bart stikkapot, in het beste geval verliest Bart geen krachten, op een eindspurt na."

Swings is - vanzelfsprekend - de belangrijkste titelkandidaat. Net zoals hij dat ook op het recente WK in Nederland was. Niet Swings - pas 34ste -, maar een jonge Belg, Jason Suttels (17), ging er met het goud aan de haal. Spruyt: "Als Bart niét wint, heeft hij zogezegd slecht gereden. Dat is normaal als je zijn palmares bekijkt, maar de concurrentie kijkt toch héél hard naar hem. Dus als er eentje wegrijdt en Bart houdt de benen stil, dan kan je een WK-scenario krijgen. Bart is nog altijd de sterkste, maar het moet toch wat meezitten." Na Oostende begint Swings in het Noorse Stavanger aan de opbouw richting het schaatsseizoen. De Leuvenaar wil goed rijden op de Wereldbekers in Polen en Heerenveen, om er dan echt te staan op het WK afstanden in februari in Inzell en het WK allround. (VH)