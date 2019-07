Exclusief voor abonnees Jelle Geens wint als eerste Belg ooit WTS-manche 01 juli 2019

Jelle Geens heeft geschiedenis geschreven in de sprinttriatlon. Onze 26-jarige landgenoot won in Montréal als eerste Belg ooit een wedstrijd in de World Triathlon Series. Bij de vrouwen werd Claire Michel zesde. Eerst de cijfers: 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen, dat zijn de afstanden van de sprinttriatlon. Geens klokte over de halve olympische afstand een indrukwekkende 53:49. Hij kon na het zwemmen mee met de favorieten om het in de laatste rechte lijn van het lopen af te maken. Geens legde de Spanjaard Mario Mola erop. Niet de minste, want Mola is een drievoudig wereldkampioen in de sprint. "De puzzelstukjes vielen op de juiste plaats", vertelde Geens. "Ik train veel met Mola, dus ik wist hoe snel hij was in de sprint. Dit is veruit de grootste zege uit mijn carrière." (DMM)

