Jelle De Beule maakt filmdebuut in 'The Best of Dorien B.' 10 januari 2019

00u00 0

Jelle De Beule, eeuwige speelvogel in 'De Ideale Wereld', speelt vanavond zijn eerste dramarol in de nieuwe VIER-reeks 'De Dag'. Z'n eerste, maar zeker niet zijn laatste, want vanaf september is hij ook te zien in 'The Best of Dorien B.', een komisch drama met Kim Snauwaert en De Beule in de hoofdrollen. De debuutfilm van Anke Blondé gaat over Dorien B., die alles heeft om gelukkig te zijn, maar aan dat geluk begint te twijfelen als ze haar ouders betrapt op overspel en haar man wel erg close blijkt te zijn met een collega. Ze voelt zich verloren en kan bij niemand terecht. Dorien evalueert haar leven: is dit het dan? De Beule lijkt de acteermicrobe helemaal te pakken te hebben. Zo is hij ook bezig met de opnames van 'Black Out', een tv-reeks waarin hij een kabinetsmedewerker van de premier speelt tijdens, jawel, een black-out'. (SSL/MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN