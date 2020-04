Exclusief voor abonnees Jelle Cleymans & Jonas Van Geel bezingen "sekssymbool" Martine Tanghe 04 april 2020

Ze zijn vrienden voor het leven. Al 23 jaar. En vandaag gieten Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (35) die vriendschap in een plaat. Cleymans & Van Geel, zonder meer. Twaalf zelfgeschreven Nederlandstalige popnummers met een hoek af. De grootste moet het nummer 'Martine Tanghe' zijn, waarop de twee hun fascinatie voor de nieuwslezeres bezingen met woorden als 'jij doet ons kruipen van verlangen'. "Dit nummer is een compliment voor Martine. Zij is, buiten onze moeders, één van de eerste vrouwen in ons leven geweest", zeggen Cleymans & Van Geel. "Het is een gemeend nummer, zoals 'Verliefd op Chris Lomme' van De Kreuners dat ook is. Wij vonden het een leuke match om zo'n figuur in onze muziek te steken." Nog zo'n opvallende, vooral in deze coronatijden, is 'Lopen'. 'Het is een lockdown die ik niet had verwacht', zingen Jelle en Jonas. "Ik vind lockdown een fantastisch woord, maar ik had natuurlijk nooit gedacht dat het realiteit zou worden", zegt Jelle. "Natuurlijk is het toeval, want dat lied hebben we in september geschreven, ver voor de coronacrisis, dus." Cleymans & Van Geel is online te koop, fysiek pas wanneer mensen terug uit hun kot mogen. "Hopelijk kan onze muziek een kleine afleiding zijn vandaag." (JOBG)

