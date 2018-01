Jelle Cleymans & Tinne Oltmans verliefd in zoo-musical 00u00 0

De Antwerpse dierentuin viert z'n 175ste verjaardag met een musical. In de paasvakantie gaat 'Zoo of Life' in première in de Koningin Elisabethzaal. Tinne Oltmans, bekend van 'Ghost Rockers' en 'Steracteur Sterartiest', speelt daarin lerares Ellen. Zij is de 'love interest' van gorillaverzorger Tim, een rol van Jelle Cleymans. "We nemen momenteel voor de eerste keer samen het script door", vertelt Jelle. "Er doen ook vijfhonderd fans van de zoo mee aan het spektakel. Niet alleen als figurant op het podium, maar ook ernaast in de kostuum- en decorateliers. Dat zorgt voor een heel warme sfeer." Spelen eveneens mee: Janine Bischops en Warre Borgmans. Voor hem is het zijn eerste musical. "Ik zing heel graag, maar nu moet ik dat dus ook op de scène doen. Spannend!"

