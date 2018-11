Jelle Borkelmans en medehooligans riskeren meer dan 52 jaar stadionverbod 20 november 2018

00u00 0

"Hij zou later graag nog eens met z'n vader naar het voetbal willen gaan kijken." Zo probeerde advocaat Walter Van Steenbrugge gisteren de Brugse rechter te overtuigen om mild te zijn voor zijn cliënt Jelle Borkelmans. De zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital verzamelde intussen 6 jaar aan stadionverboden. Nu hangt hem nog eens 5 jaar boven het hoofd én een werkstraf van 250 uren. Samen met 16 andere hooligans van Club Brugge zou Borkelmans op 26 november 2015 vijf fans van het Italiaanse Napoli aangevallen hebben in het Brugse stadscentrum. Hoewel een Italiaanse politieman zwaargewond raakte, ontkennen alle beklaagden dat ze slagen uitdeelden. In totaal vorderde het parket 3.190 uren werkstraf, 21.300 euro aan boetes en meer dan 52 jaar stadionverbod. Jelle Borkelmans was volgens hen de leider van de bende, al ontkent die dat met klem. Uitspraak op 21 januari. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN