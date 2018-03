Jeffrey Herlings topfavoriet in Valkenswaad 15 maart 2018

00u00 0

Motorcross

Jeffrey Herlings start als topfavoriet in Valkenswaard. Vorig jaar verloor hij er van Gauthier Paulin. Het werd een keerpunt, want daarna bleek hij de beste crosser ter wereld. Ook nu nog. In Argentinië won hij de eerste GP van het seizoen. Zondag in Markelo reed hij ijzersterk. De eerste reeks won hij zuiver op cruise control. In de tweede liet hij de tegenstand in de waan dat hij te volgen was, heel even toch.