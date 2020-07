Exclusief voor abonnees Jeff Hoeyberghs en co. vangen bot bij rechter: "Domme argumenten" 04 juli 2020

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs en 195 andere landgenoten die een kortgeding hadden aangespannen tegen de Belgische staat, vangen bot bij de rechtbank. De eisers - onder wie artsen, horeca-uitbaters en bejaarden - wilden dat de maatregelen om het coronavirus in te dijken onmiddellijk opgeheven zouden worden omdat ze in strijd zouden zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze hadden onder andere problemen met de anderhalvemeterafstandsregel, het aantal minuten dat je in een winkel mocht blijven en de regels rond de bubbels. Volgens hun advocaat Michael Verstraeten werden de maatregelen "domweg" nageaapt van China, zonder voldoende kennis over het virus. De rechter in Brussel was gisteren alvast niet onder de indruk. "De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend", sprak hij. "Men noemt de opgelegde maatregelen niet doeltreffend of proportioneel, terwijl studies net aantonen dat er 120.000 overlijdens vermeden werden."

