Jef Vermassen: "Mijn batterij was plat. Komt ervan, als je niet naar je vrouw luistert" Redactie

00u00 0 Jan De Meuleneir - Photo News In de zaak rond de Bende heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben blij dat alles nu weer is opgewoeld, zelfs al krijg je in dat gewoel van alles in je gezicht gegooid. De Krant In oktober ging zijn rode Tesla sputterend aan de kant, en ook zijn eigen batterij viel deze zomer even stil. Het was dan ook een jaar in rotvaart voor Jef Vermassen (70): een boek, een televisiereeks rond zijn persoon, en een tip die het onderzoek naar de Bende van Nijvel weer oplaadde. "Een knuffel in de gang van mijn kantoor, dat is het mooiste ereloon."

Een hoge plaats (8) in onze Top 100, meester. Doet u dat nog plezier?

"Maar natuurlijk! Het is een blijk van waardering van uw lezers en dat apprecieer ik. Want in mijn situatie krijg je veel kritiek, méér dan complimenten."

Krijgt u nooit cadeaus?

"Heel af en toe krijg ik hier op kantoor bloemen toegestuurd, of een fles champagne of een goede porto. En toen ik 47 jaar geleden begon, deed ik nog veel pachtzaken. Als de zaak afgelopen was, kreeg ik van de boeren pensen en koteletten. Maar dat is uit de mode. (lachje) Een bakje aardbeien van een cliënt, dat gebeurt nog wel, in het seizoen. Soms knuffelen de mensen mij hier ook in de gang, ten afscheid. Dat is het mooiste ereloon dat je krijgt. Omdat het uit het hart komt."

Wat heeft u dit jaar aan uzelf cadeau gedaan?

"Ik heb voor het eerst leren werken met een smartphone. Handig, al moet ik nog veel leren. Mijn kinderen hebben te weinig geduld met mij. Ze zeggen altijd: 'Ik zal het u tonen, papa, hoe die telefoon werkt', maar voor ik het snap, is die WhatsApp alweer toe."

Bent u, uit nieuwsgierigheid, weleens gaan kijken wat Tinder is?

(lachje) "Neen, dat ken ik allemaal niet. En alstublieft: bespáár het mij, mevrouw."

Vat u 2017 eens samen, professioneel?

"Drie momenten springen eruit. Mijn steeds groter wordend gemis om het afschaffen van assisen, en de nieuwe ontwikkelingen daarrond. Mijn boek, 'Meester, ik heb geen tranen meer'. En de Bende van Nijvel. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen ten opzichte van mijn cliënt en de samenleving. Ik ben blij dat alles nu weer is opgewoeld, zelfs al krijg je in dat gewoel van alles in je gezicht gegooid."

U behandelt wel vaker langlopende zaken. Een filosofische vraag: kunnen mensen nog genoeg lóslaten, de dag van vandaag? Aanvaarden?

"Als de juiste vragen beantwoord worden wél, ja. In levensdelicten zijn dat: (1) Heeft mijn geliefde afgezien? en (2) Wat was het motief? Als ze dat vinden na een proces, zijn mensen tevreden. Dan kan men berusten en herstellen. Maar als maatschappij zeggen we te snel: het leven gaat verder. Mensen moeten door die pijn heen, in vijf fasen: eerst is er shock, dan ontkenning, vervolgens woede en depressie en ten slotte aanvaarding. Dat zouden kinderen op school moeten leren, hoe verwerking verloopt. Ouders liggen er 's nachts van wakker als hun kleine niet goed is in wiskunde, maar daar heeft hij later ook een rekenmachine voor. De vaardigheden om met het leven om te gaan, worden te weinig aangeleerd. Terwijl iedereen tegenslagen kent, grote en kleine."

Zoals een Tesla die plots in panne valt?

"Ja, zeg, moest dat nu echt op het eerste blad? (lacht) Kijk, ik kwam net van een wedersamenstelling en was daar geweldig van onder de indruk. Dus ik reed naar huis, en intussen stonden er 125 berichten op mijn gsm, en al rijdend beluisterde ik die. Ineens: put-put-put-gedaan. In de garage lachten ze met mij: 'U heeft vanuit Tesla ze-ven-tien waarschuwingen gekregen!' Maar mijn eigen batterij was ook plat. Enfin, de volgende dag moest ik voorbij een politiecontrole rijden, en ik mocht door. Ik hoorde de agent door de micro zeggen: 'Het is Vermassen met zijn Tesla!'"

Gebeurt dat vaak, dat uw batterij plat is?

"Ik heb een sterk gestel. Dat is een familietrekje, mijn moeder is 95 jaar geworden, als een gezonde vrouw. Dat betekent dat ik nog veel tegoed heb, en daar kijk ik naar uit. Maar van juni tot september heb ik maar vier uur per nacht geslapen, omdat mijn boek af moest. En dat heb ik toch bekocht met vermoeidheid in de hoogste graad. Een mens mag er niet mee smossen, met zijn gezondheid. Mijn vrouw waarschuwt mij daar elke dag voor."

Gaat u in 2018 beter luisteren?

"(lacht) Zou niet elke man dat moeten doen, beter luisteren naar zijn vrouw?"