Jef snelste 80-jarige Belg op een fiets ooit 07 september 2019

Nooit eerder heeft een Belg van 80 een uur lang zo snel gefietst als Jef Geerts uit Minderhout. De Limburger - die jaarlijks nog altijd zo'n 15.000 kilometer fietst - reed op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent maar liefst 33,750 kilometer in één uur. Hij verbrak zo het oude Belgische uurrecord voor tachtigers met 2,5 kilometer. "Het was zwaar, maar ik ben ontzettend fier. Ik mocht geen snelheidsmeter op mijn fiets plaatsen, dus dat maakte het behoorlijk moeilijk omdat je dan zelf niet goed kan inschatten hoe hard je gaat. Ik ben blijkbaar iets te hard gestart, maar stilaan vond ik mijn ritme. Waarschijnlijk zal het record nog wel eens verbroken worden, maar ik sta toch maar mooi voor altijd in de tabellen." (VTT)

