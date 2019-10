Exclusief voor abonnees Jean-Pierre Vande Velde verlaat VK Ninove voetbal kort 18 oktober 2019

00u00 0

Verrassing op de Kloppers in Ninove. Jean-Pierre Vande Velde is niet langer hoofdtrainer. Hij verlaat de club voor SK Londerzeel. Vande Velde kon twee seizoenen geleden de degradatie met Ninove niet ontlopen, maar vorig seizoen pakte het wel de titel in eerste provinciale. Toch wrong het van bij het begin tussen de coach, het bestuur, de supporters en de spelers. "Het is jammer, maar dit is de beste oplossing voor iedereen", zegt Patrick De Doncker. "JP heeft veel gedaan voor de club, maar ik denk dat hij zich nooit volledig kon vinden in de manier van werken. Het einde van deze samenwerking heeft niets met de resultaten te maken, want die zijn prima. We kijken nu uit naar een nieuwe coach. T2 Gregory Deraeve zal de coaching overnemen zolang er geen nieuwe T1 is. Hij heeft in het verleden al getoond dat hij de taak aan kan." (DVW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen