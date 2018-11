Jean-Pierre Van Rossem blikt terug in eigen reeks: "Ik heb van alles spijt" 22 november 2018

Binnenkort start op VIER 'Van Rossem', een nieuwe docureeks van Peter Boeckx. Econoom en voormalig politicus Jean-Pierre Van Rossem blikt erin terug op zijn leven, dat in de jaren 70, 80 en 90 gekenmerkt werd door gevangenisstraffen, een heroïneverslaving en een fortuin van 898 miljoen dollar. Een vloot Ferrari's, kastelen, een megajacht en heel wat vrouwelijk schoon in dancing Bocaccio: Van Rossem had het allemaal en geeft toe van alles spijt te hebben. "Maar als ik het anders had gedaan, was het nooit zo boeiend geweest."

