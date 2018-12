Jean-Pierre Van Rossem afgevoerd naar ziekenhuis 12 december 2018

Jean-Pierre Van Rossem (73) is gisteren om een nog onbekende reden afgevoerd naar het ziekenhuis. Rond 19 uur moest hij met een ladderwagen van de brandweer uit zijn flat op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in Kapelle-op-den-Bos gehaald worden. Een dag eerder had de ex-beursgoeroe op Facebook nog geschreven dat hij ernstig ziek was aan de longen en dat hij minstens een paar weken inactief zou zijn op sociale media. Of hij ook om die reden naar het ziekenhuis moest, is nog niet duidelijk. Volgens buren was Van Rossem wel bij bewustzijn toen hij uit zijn flat gehaald werd. Eén van zijn zonen was ook bij hem op bezoek. Net gisteravond werd op VIER de tweede aflevering van de reportagereeks 'Van Rossem' uitgezonden. Begin vorige maand werd Jean-Pierre Van Rossem nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar cel voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Hij moet ook een boete van 12.000 euro betalen en er werd 390.000 euro verbeurdverklaard.

