Jean Paul Gaultier laat gasten ontwerpen

Anderhalve maand nadat hij afscheid nam van de catwalk, kondigt Jean Paul Gaultier aan dat hij gaat samenwerken met andere ontwerpers. De Franse designer had bij zijn laatste show al laten uitschijnen dat hij niet helemáál zou verdwijnen. Twee keer per jaar zal nu iemand anders een haute-couturecollectie mogen uitwerken voor zijn modehuis. De eerste gastontwerper is al bekend: de Japanse Chitose Abe van Sacai. Ze is vooral bekend voor haar 'urban'-stijl waarbij ze verschillende materialen combineert én vanwege het feit dat ze breiwerk nieuw leven heeft ingeblazen.

