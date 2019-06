Exclusief voor abonnees Jean-Marie Pfaff met kleinkinderen naar Sinksenfoor 11 juni 2019

Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff (65) trok afgelopen weekend met zijn oudste kleinkinderen naar de Sinksenfoor in Antwerpen. Bovenaan zien we Kenji (17) en Shania (19), de kinderen van Kelly en Sam. Naast Jean-Marie zitten Keano (14) en Liam (13), de zonen van Debby en Nicolas. "Het is leuk om te zien dat zij evenveel plezier beleven op de Sinksenfoor als ik vroeger." Er stroomt trouwens kermisbloed door de aders van de Pfaffs, want veel familieleden van Jean-Maries echtgenote Carmen zijn foorkramers. (CD)

