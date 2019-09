Exclusief voor abonnees Jean-Marie Pfaff én Sam Gooris op Oktoberfeesten in Wieze 11 september 2019

00u00 0

Hoog tijd voor Sam Gooris (46) om zich naast een paar basketsloefkes ook Lederhosen aan te schaffen. Volgende maand treedt hij op tijdens de Oktoberfeesten in Wieze, waar ook zijn schoonvader Jean-Marie Pfaff (65) op de affiche prijkt. "Noteer 18 oktober in jullie agenda, want Gooriske komt dan optreden", zegt Sam. "Samen met mijn schoonpa, de Jean-Marie, ga ik een feestje bouwen. En als ik hem mag geloven, zijn ze daar in Wieze een krak in", lacht hij. Een duet zullen de twee niet brengen, want ze staan niet tegelijk op het podium. Jean-Marie brengt in Wieze zijn 'Rucki Zucki' - het campagnelied van de Oktoberfeesten - met de Nederlandse zanger en muzikant Johan Veugelers.

