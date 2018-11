Jean-Marie Le Pen veroordeeld voor uitspraken over homo's 29 november 2018

00u00 0

Jean-Marie Le Pen (90), medeoprichter van de Franse extreemrechtse partij Front National, is in Parijs veroordeeld wegens de belediging van homoseksuelen en het aanzetten tot haat of geweld. Le Pen had commentaar gegeven op de uitvaart van politieagent Xavier Jugelé, die in 2017 bij een jihadistische aanslag op de Champs-Elysées het leven liet. De man van het slachtoffer had het woord genomen op de uitvaart. "Ik denk dat deze familiale bijzonderheid niet aan bod moet komen op dit soort plechtigheid, die trouwens gebaat zou zijn bij meer discretie", zei Le Pen nadien. Hij moet een boete betalen en 5.000 euro schadevergoeding aan de echtgenoot van Jugelé.