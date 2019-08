Exclusief voor abonnees Jean-Marie Dedecker: "Als rekeningrijden er komt, koop ik geel hesje en leg ik Brussel lam" 26 augustus 2019

Als de N-VA zich laat verleiden tot de invoering van het rekeningrijden, gaat Jean-Marie Dedecker actievoeren in Brussel. Daarover deed hij zijn beklag in 'VTM Nieuws'. "De auto wordt almaar meer belast terwijl er geen alternatief voor is", zei Dedecker. Gevraagd of N-VA het been stijf zal houden en het rekeningrijden tegenhouden, antwoordde hij: "Theo Francken heeft me gezegd dat de fiscaliteit over de auto zou veranderen in het kader van nieuwe Europese emissierichtlijnen, maar dat dit de automobilist niets meer zou kosten. Als dat niet zo is, koop ik een geel hesje en leg ik met de automobilisten Brussel lam." Voorts stelde Dedecker dat, indien er nieuwe verkiezingen zouden komen voor de vorming van een federale regering, hij niet meer als onafhankelijke op de lijst van N-VA zal staan, maar zijn partij Lijst Dedecker nieuw leven zal inblazen. "Dan zou ik de buffer vormen om tegen die zwarte zondagen in te gaan."

