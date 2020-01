Exclusief voor abonnees Jean Janssens 07 januari 2020

00u00 0

Prachtig interview met een prachtig mens, Jean Janssens, in de krant. Mooi van de sportredactie dat ze de Gouden Schoen van 1979 nog niet vergeten zijn. In die tijd verliepen de zaken anders dan nu, zoals hij het mooi verwoordt. Vele profvoetballers hadden overdag gewoon hun job buiten hun carrière. Hier kan de huidige generatie van verwende en fel overbetaalde profvoetballers nog iets van leren. Jean speelde nog enkele seizoenen samen met mijn oom, Hugo De Raeymaeker, en vormde samen met hem en ook nog met Robert Rogiers de enorm gevreesde voorlijn bij SK Beveren. Mijn nonkel (die onlangs overleed) combineerde zijn carrière ook met een fulltime job bij Agfa-Gevaert. Samen met Jean maakte hij het kleine SK Beveren groot. Jean pakte de Gouden Schoen en de titel in 1979 met SK Beveren, maar mijn nonkel trad verscheidene jaren voordien op de voorgrond als 'de Killer van Valencia' in de Europacup. Hij scoorde zowel in de thuis- als heenmatch tegen het grote Valencia en zorgde zo voor een ware stunt door Valencia uit te schakelen. De kleine David had de reus Goliath verslagen. Ik ben nog steeds apetrots op deze voetbaldaad uit zijn rijkgevulde carrière. Dat waren nog eens heerlijke tijden voor SK Beveren.

Marc De Raeymaeker, Boom

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis