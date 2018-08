Jean-Claude Van Damme krijgt een ster in Oostende 10 augustus 2018

00u00 0

De 'Muscles from Brussels' is op zondag 9 september te gast op de rode loper van het Filmfestival van Oostende. Hij komt er zijn nieuwe film 'Lukas' - voorheen 'The Bouncer' genoemd - promoten. Ook tegenspelers Sam Louwyck en Kevin Janssens worden aan de kust verwacht. Jean-Claude Van Damme wordt die dag ook vereeuwigd met een ster op de Walk of Fame op de zeedijk van Oostende. 'Lukas' vertelt het verhaal van een buitenwipper, vertolkt door JCVD, die gedwongen wordt om samen te werken met de politie. (LBB)