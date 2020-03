Exclusief voor abonnees Je ziet de zon niet, maar de lente is er al 06 maart 2020

De fruitbomen hebben bloesems, egels en vlinders ontwaken uit hun winterslaap, buxusmotten zijn actief en het tekenseizoen is gestart. Alles wijst erop dat de lente - veel te vroeg - al is aangebroken. "Er zijn ook al wilgenkatjes gespot en de sleedoorn staat in bloei. Het enige wat nog ontbreekt, is zonnig weer", zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. Maar als het binnenkort weer gaat vriezen, dan is dat een ramp. "Dat er roodborstjes rondvliegen en krokussen bloeien, is voor alle duidelijkheid normaal. Maar dat bepaalde insecten en dieren al uit hun winterslaap zijn, is wel ongewoon. Dat komt door de vrij gematigde winter. Zolang het zacht blijft, is dat niet erg. De dieren hebben nu na hun winterslaap veel energie nodig en moeten weer reserves aanleggen. Maar als er vrieskou in aantocht is, kan dat de dieren belemmeren." Landbouwexpert Sofie Scherpereel beaamt dat. "De fruitbomen beginnen nu al te bloeien. Komt er een vroege strenge vorst, zoals vorig jaar in april, dan kunnen de bloesems beschadigd raken, met alle gevolgen van dien." Bovendien zitten de boeren nu al met een insectenplaag. "Door de zachte winter zijn er te veel ritnaalden - de larven van kniptorren - in de bodem en dat is niet goed voor de aardappel." (AYK)

