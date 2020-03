Exclusief voor abonnees Je zal maar Corona heten 02 maart 2020

Je zal maar Marco Corona heten en werken voor Corona Construct. Gelukkig gaat de Limburger van 35 er met de glimlach mee om. De zaakvoerder - kerngezond - vergeeft zijn klanten de flauwe grapjes: "Mensen zeggen geregeld: daar is het virus weer aan het werk", glimlacht de aannemer. "Of ze wijzen ons na op straat vanwege de reclame op onze truien. Sommigen vragen zelfs of ze met ons op de foto mogen."

