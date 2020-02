Exclusief voor abonnees Je zal maar Ciara heten... én met een Storm in de klas zitten 11 februari 2020

Als er twee mensen wel érg opgelucht zijn dat storm Ciara stilaan gaan liggen is, dan zijn het ongetwijfeld twee 17-jarige klasgenoten uit de Sint-Niklase school Portus Berkenboom. Hun namen? Storm en Ciara. Geen wonder dat de grapjes de voorbije dagen niet van de lucht waren in het zesde jaar Architecturale Vorming. "Al een héle week word ik aangesproken over die storm", lacht Ciara Van Looy. "'Hou het rustig dit weekend', stuurden mensen mij." Storm Tuyls weet waarover ze praat. "Zodra de wind wat harder gaat waaien, krijg ik berichten met 'Storm op komst!'. En nu, met Ciara in mijn klas, vond onze omgeving het blijkbaar wel héél leuk."

