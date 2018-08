Je zal in een bakwedstrijd maar Bloem heten 09 augustus 2018

Of je voor een bakwedstrijd gemáákt bent met de naam Bloem? Misschien wel. "Mijn naam zit letterlijk in elke taart verwerkt", lacht Georges Bloem uit Oeselgem. Met zijn 59 jaar de oudste kandidaat dit seizoen. In het dagelijkse leven leidt hij een bedrijf dat benzinestations uitbaat. "Ik heb een drukke job, maar van bakken kom ik tot rust. Dat is mijn passie. Ik ben er al zes jaar mee bezig, vroeger heb ik nog hotelschool gevolgd", zegt hij. "Ik volg al jaren 'Bake Off' in Groot-Britannië. Nu waag ik hier zelf eens mijn kans." (JOBG)

