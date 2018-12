Je moet niks van vrouwen kennen om Slimste Mens te worden 21 december 2018

't Is gebeurd. Peter Van de Veire (46) is de veertiende man op zestien edities die zich tot 'De Slimste Mens ter Wereld' kroont. Zijn zeer straffe tegenstanders, Michèle Cuvelier en Julie Colpaert, werden genekt door de zenuwen. "Ik had me deze keer grondig voorbereid", zegt Van de Veire, die tien jaar geleden ook al een keer deelnam. "Op een bepaald moment staat je hele leven in functie van dat spel. Constant maakte ik lijstjes in mijn hoofd. Zelfs tijdens het koken. Ha, vol au vent! Snel de ingrediënten memoriseren. Ik vond dat overigens de meest gruwelijke vragen. Wat zit er in de handtas van een vrouw? Ik weet dat niet, ik kom daar nooit in (lacht)."

