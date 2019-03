Je moet geen 'snotneus' zijn om te speeddaten 22 maart 2019

Of het iets wordt tussen Herman (63) en Christine (61)? Dat valt nog af te wachten, maar hun eerste afspraakje viel alvast erg goed mee, ook al duurde hij maar zeven minuten. Zij waren gisteren twee van de zowat zestig senioren die deelnamen aan een speeddate-evenement voor 60-plussers, georganiseerd door het Gentse OCMW. "Ik voel heel snel of het met iemand klikt of niet, en deze ontmoeting was oké", lacht Christine Dupont na afloop. "Online daten heb ik ook al geprobeerd, maar dat was een dikke tegenvaller. Hier kom je tenminste rechtstreeks in contact met mensen van vlees en bloed." (VDS)

