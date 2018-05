Je koffie doet je pannenkoek beter smaken 25 mei 2018

Eet jij bij je eerste koffie van de dag ook liefst iets zoet zoals een croissant, pannenkoek of wafel en heb je ook het gevoel dat die suikerbom dan beter smaakt? Klopt. Volgens een Amerikaanse studie verandert cafeïne namelijk onze smaakzin, waardoor we niet alleen meer zin in zoet krijgen, maar er ook meer van genieten. Cafeïne maakt zoetigheden iets subtieler en dus aangenamer voor de smaakpapillen. Waardoor dat chocolaatje of koekje zoveel beter smaakt bij een kopje koffie.