Exclusief voor abonnees Je date versieren? Schotel iets zoets voor 12 mei 2020

00u00 0

De liefde van de man gaat door de maag. Maar wie wil scoren op date, pakt maar beter uit met een lekker dessert. Onderzoekers van de Medical School in Berlijn schotelden tientallen vrouwen en mannen een zoet en een zout tussendoortje voor. Daarbij vroegen ze ook telkens om foto's van mensen van het andere geslacht een score te geven naargelang ze in die persoon een potentiële partner zagen. Wie net een zoet dessertje had verorberd, bleek een beduidend hogere score te geven. Een zoute snack gaf dan weer geen effect. De onderzoekers besluiten dat een zoete smaak ervoor zorgt dat we iemand aantrekkelijker vinden.