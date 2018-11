Je bent een ijsbeer of je bent het niet 27 november 2018

De Rus Grigory trakteert zijn dappere dochter Liza (9) op een ijskoude douche terwijl het tot -5°C vriest in de dierentuin van Krasnojarsk in Siberië. De leden van de plaatselijke winterzwemclub vieren er naar jaarlijkse gewoonte 'Polar Bear Day'. Op het programma van zo'n dagje ijsberen staat onder meer spelen in de sneeuw in zwemkledij, maar dus ook emmers met koud water over elkaar kieperen. Je bent een ijsbeer of je bent het niet. (ND)

