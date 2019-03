Je baby 'Griezmann Mbappé' noemen, mag niet 18 maart 2019

Een voetbalverslaafd koppel uit Brive-la-Gaillarde in de Corréze in Frankrijk wilde zijn kind de naam Griezmann Mbappé geven. Naar de voetballers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, draaischijven van de Franse ploeg die afgelopen zomer de overwinning behaalde op het WK voetbal. De minder voetbalminnende ambtenaar van burgerlijke stand zei echter 'non' en verwittigde het parket. Een familierechter stelde de ambtenaar in het gelijk. Het kind heet nu Dany Noé. Toch geen stiekeme verwijzing naar de Italiaanse oud-wielrenner Andrea Noè? (EV)