JBC en Mayerline krijgen facelift 17 augustus 2018

De kledingketens JBC en Mayerline, allebei gecontroleerd door de familie Claes, krijgen een facelift. JBC heeft in zijn winkel in het Waasland Shopping Center een pilootproject opgestart om gezinnen met kinderen in een aangenamere omgeving te ontvangen. Bedoeling is om hen doorheen de winkel mee te nemen, en via persoonlijk contact onmiddellijk feedback te krijgen. Na een testperiode zal het concept in een groot deel van de 132 winkels worden uitgerold, zo meldt de vaksite 'Retaildetail'. Ook Mayerline krijgt een opfrisbeurt. Naast de eerdere lancering van de Améline-lijn, die meer vijftigers moet aanspreken, pakt ook Mayerline uit met een nieuw winkelconcept, in Leuven en Sint-Truiden. De make-overs zijn nodig, want de koepelholding CRG (Claes Retail Groep) leed afgelopen boekjaar een verlies van 19 miljoen euro op een omzet van 221,4 miljoen. Het is al het tweede jaar op rij dat de omzet van de ketens daalt.

