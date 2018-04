Jay-Z gaat Lukaku hypen in Amerika 20 april 2018

Het Roc-A-Fella diamanten handgebaar dat hij woensdag na zijn doelpunt op Bournemouth vormde, gaf het weg. Romelu Lukaku (24) is sinds gisteren officieel lid van de talentenfabriek van rapper Jay-Z, naast popsterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey. Roc Nation gaat de Rode Duivel promoten in de VS. De aanvaller van Manchester United reisde vorige maand naar de VS af om er de laatste details af te handelen. Aan de zijde van moeder Adolphine tekende hij deze week het contract. Hij wordt na Jérôme Boateng (Bayern München) de tweede voetballer in de dikke portefeuille van de rapper/producer, waarin hoofdzakelijk NBA-basketspelers, baseballers en American footballers zitten. De eerste Premier League-voetballer ooit. Jay-Z, een voetballiefhebber, wilde er al een tijdje een nieuw gezicht bij, maar dat moest een topper in zijn vak zijn die een voorliefde heeft voor hiphop en fashion. (KTH)

