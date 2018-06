Jay Z en Beyoncé geven zich bloot 12 juni 2018

De gezamenlijke 'On The Run II'-tournee van Beyoncé (36) en Jay Z (48) is net van start gegaan in Wales, en daar hoort een nogal intiem fotoboek bij. Zo is het koppel samen in bed te zien, terwijl hij rookt en zij met alleen een string aan door een magazine bladert. Ook is er een foto van een naakte Beyoncé op het strand, en eentje waarin ze met niks om het lijf innig verstrengeld tegen elkaar aan liggen. De twee zijn nog tot 17 juli op tournee in Europa. Daarna trekken ze naar de VS.

