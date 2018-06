Jasper Stuyven (3de): "Zelfs superdag had niet volstaan" 25 juni 2018

00u00 0

Derde. Net als vorig jaar in Antwerpen. Maar, meer dan met de verloren sprint tegen Naesen en Vanmarcke in 2017, nam Jasper Stuyven in Binche wel vrede met brons. "Zelfs een superdag had niet volstaan. Laat staan een extra ploegmaat, die zich te pletter had gewerkt voor mij. Dit waren geen pannenkoeken, hé. Ik zat in de tang. Als ik gereageerd had op de aanval van Yves, zou Phil vervolgens wel zijn gegaan. Het was een beetje kiezen. Ik had de jump van Lampaert ook dáár niet verwacht. En, eerlijk: de vinnigheid ontbrak me om meteen op zijn achterwiel te springen. Quick.Step Floors heeft het collectief sterk gespeeld. De beste man won." (JDK)