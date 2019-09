Exclusief voor abonnees Jason Mommaerts en Kontich staan er als team 24 september 2019

00u00 0 De Krant Kontich blijft op zijn elan doorgaan en omzeilde nu de gevaarlijke trip naar Basket Willebroek. Het werd een 62-77-zege en daardoor blijft Kontich nog ongeslagen.

Basketbal

Top Division 2 B

"Het was niet zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden", is Jason Mommaerts eerlijk. "We hebben er keihard voor moeten vechten. We misten onze start volledig. We openden zelf met een driepunter, maar kregen dan wel een 14-0 tegen. Voor de tweede week op rij waren we nergens in de beginfase van de wedstrijd. Ook tegen Kangoeroes Mechelen B was dit het geval. Hoe het komt, weet ik zelf niet. Het heeft zeker niets te maken met onderschatting of nonchalance. Toch zijn we in de match niet beginnen twijfelen, maar gewoon blijven spelen. Tijdens de rust gaf de coach mee dat alles nog kon en er geen paniek moest zijn. In het derde quarter zijn we beter beginnen spelen en was het geregeld haasje-over. We zijn dan het laatste quarter ingegaan en zijn erop en erover gegaan. We konden met tien man vlot roteren en we waren fysiek de betere ploeg. Met een 7-26 in dat vierde quarter pakten we alsnog de overwinning. Willebroek miste de frisheid, terwijl wij vlotter de weg naar de korf vonden. Thiery Mariën scoorde weer heel makkelijk en Leten en Vermeerch beheersten zowel offensief als defensief de rebound. Op basis van dat vierde quarter verdienden we wel de overwinning."

"Met een drie op drie het seizoen beginnen, kan niet beter. In de wandelgangen wordt gezegd dat we de uitgesproken titelfavoriet zijn. Daarom zal bij ons de focus er elke wedstrijd moeten zijn en zullen wij er mee om moeten gaan. Wel moeten we ervoor zorgen dat we vanaf de eerste minuut de wedstrijd in handen pakken en de tegenstander bij de keel grijpen, zodat we nadien meer ontspannen kunnen spelen. Ikzelf ben aangenaam verrast dat we er nu al als ploeg staan. Met zoveel nieuwe spelers is de klik er al. Alles loopt op wieltjes. Iedereen gunt mekaar zijn minuten en zijn punten. We willen met zijn allen een doel bereiken en ik ben persoonlijk ook gebleven om nog eens iets te winnen. Maar het seizoen is nog heel lang en het hangt van zoveel factoren af. Daarom dat we het best match per match bekijken", besluit Jason Mommaerts. (HDKB)