Jasmine Vangrieken "Alles moet wijken voor supergrave schoenen" 17 augustus 2018

Ook op Pukkelpop kwamen we heel wat stijlvolle dames tegen, maar Jasmine Vangrieken - de ex van wielrenner Johan Vansummeren - en haar vriendin Loes sprongen toch in het oog. Jasmine is vooral trots op haar schoenen: "Ik heb m'n outfit daarop afgestemd. Ik vond die schoenen supergraaf, het belangrijkste was dat de rest van mijn kleren erbij paste." Loes moest dan weer een noodoplossing bedenken. "Toen ik m'n shortje aandeed, trok ik mijn rits kapot. Daarom heb ik last minute voor deze broek gekozen."

