Jasje van steen 27 januari 2018

Eind volgende maand stelt Tulikivi op Batibouw een opvallende kachel voor. Het bijzondere eraan is dat het om een metalen model gaat waarop een laagje speksteen is aangebracht. Het is dus geen massieve speksteenkachel en daarom kan hij continu gestookt worden als dat nodig is om een kamer voldoende te verwarmen. Verkrijgbaar als vlakke, hoek- en doorkijkhaard in drie afwerkingen: bijna zwart, glinsterend en klassiek. (BCW)

