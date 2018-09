Jarne (13) is al zijn hele leven in behandeling wegens zeldzame ziekte:

"Ziekenhuis is mijn tweede thuis" Celien Moors

06 september 2018

05u00 0 De Krant "Ah, onze grote vedette!" Loopt Jarne Van Dender in de ziekenhuisgangen van het Gentse Kinderziekenhuis, steken artsen en verplegers de hand op. De jongen is 13 jaar en loopt al z'n hele leven binnen en buiten om tegen een chronische ziekte te vechten. "Hier zijn, betekent dat er iets niet in orde is. Maar het is ook mijn tweede thuis." Maak kennis met Jarne, sfeermaker in het nieuwe programma 'Kinderziekenhuis 24/7'.

In de speeltuin van het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis van het UZ Gent trekt Jarne zijn truitje omhoog. Hij wil tonen welke draadjes er allemaal in en uit zijn buik komen. Die van z'n maagsonde en een katheter voor de antibiotica. "Als ze die tijdelijk weghalen, is het grote paniek", legt mama Saskia (42) uit. "Hij ként niet anders. Hij weet dat het zijn levenslijn is." Al toen Jarne nog in de buik zat, wist Saskia dat er iets mis was. Hij groeide niet goed en werd geboren als baby van 1,7 kilogram en 40 cm. Hoe vaker hij at, hoe meer diarree hij kreeg. "Pas met voedsel via een infuus, ging hij er op vooruit. En zodra hij weer vast voedsel kreeg, verslechterde zijn toestand. Daarop volgden de infecties." Nog geen drie maanden na z'n geboorte kregen Jarnes ouders een diagnose: syndromale congenitale diarree, een chronische spijsverteringsziekte. Dat betekent dat Jarne geen voedingsstoffen kan opnemen in zijn bloed en verschillende keren per dag diarree heeft - vijf keer op een goéde dag. Ook z'n dikke kaakjes, kleine gestalte en donzige haar zijn symptomen van de ziekte. Op het moment van de diagnose was Jarne één van de 10 patiënten ter wereld. Zo zeldzaam dat er geen medicatie bestaat. Om de drie weken krijgt Jarne in de dagkliniek antistoffen toegediend - hij noemt die "de goede soldaatjes" - en voedingsstoffen krijgt hij via z'n maagsonde. "Alleen droge boterhammetjes en paprikachips lust ik nog", zegt de jongen fier.

Prikkelbaar

