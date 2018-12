Jarige Leye (36) met shirtnummer 1+8 03 december 2018

Mbaye Leye kreeg zaterdag van Moeskroen-coach Storck een helft om zijn 36ste verjaardag te vieren. De Senegalees draagt het rugnummer 18, maar eigenlijk staat er 1+8 want hij wou per se 9. Maar dat nummer was al in gebruik. De clubleiding bleek daarbij inventiever dan hijzelf op het veld was. (ESK)

