Jarenlang proces moet opnieuw Vampierenmoord 14 april 2018

Het proces van de 'vampierendoder' wordt in beroep opnieuw gevoerd. Gisteren raakte bekend dat het parket in beroep gaat tegen het vonnis in eerste aanleg. Toen beslisten de rechters dat Kris V. M. ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat hij in januari 2014 zijn vriendin wurgde - naar eigen zeggen tijdens een psychose. "Voor mij was ze een vampier, dus moest ik haar doden om de wereld te redden", was zijn uitleg. Hij onthoofdde het slachtoffer ook, "want dat moet zo bij vampiers". Pas na vier jaar kwam er een veelbesproken vonnis, dat nu dus betwist wordt door het Openbaar Ministerie. Een nieuwe datum voor het proces is er nog niet. (OSG)