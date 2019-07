Jarenlang het gezicht van justitie, nu zelf in de cel LIMBURGSE MAGISTRAAT AANGEHOUDEN VOOR GESJOEMEL MET OLDTIMERS IBO/PLA/BVDH

04 juli 2019

05u00 3 De Krant Dominique Renotte (49), substituut-procureur van het parket van Limburg, is gisteren aangehouden op verdenking van gesjoemel bij de aan- en verkoop van oldtimers. Ook zijn partner - die rechter is in Tongeren - werd opgepakt, maar zij werd na verhoor in voorlopige vrijheid gesteld. Renotte was de eerste persmagistraat in Limburg en maakte naam als woordvoerder in onder meer de Aquino-zaak.

Hij was jarenlang hét gezicht van justitie in de provincie Limburg, maar nu zit Dominique Renotte zelf in de cel. Dinsdag viel de politie binnen bij hem thuis in Tongeren. Renotte en zijn partner K.L. - een vrouwelijke rechter in de rechtbank van Tongeren - werden opgepakt. De vrouw werd meteen na haar verhoor in voorlopige vrijheid gesteld, maar Renotte moest de nacht doorbrengen in de cel.

Ongeloof

Het gerecht had de veertiger, een fervent autoliefhebber, al veel langer in het vizier. Al in februari vorderde de Antwerpse procureur-generaal een gerechtelijk onderzoek naar de Tongerse parketmagistraat voor diens handel in oldtimers. Handel drijven is sowieso verboden voor magistraten en bovendien zouden bij de aan- en verkoop van de auto's bepaalde inkomsten niet zijn aangegeven en zouden er ook verschillende documenten zijn vervalst.

Maandenlang voerden speurders in het grootste geheim een onderzoek. Bij de inval - zowel thuis als in zijn kantoor in het gerechtsgebouw in Tongeren - werden verschillende auto's in beslag genomen. De vader van Renotte, die hem de liefde voor oldtimers bijbracht, zei gisteren niet te weten waarom. "Wát mijn zoon precies ten laste wordt gelegd, weet ik niet."

Dat werd gisternamiddag wel duidelijk, wanneer Renotte met zijn advocaat Hans Rieder voor het Antwerpse hof van beroep verscheen en werd aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte, fiscale fraude en poging tot informaticasabotage.

Burn-out

In het gerechtsgebouw in Tongeren, waar de twee verdachten werken, waren het ongeloof en de verontwaardiging gisteren groot. K.L. legde er pas vorige maand de eed af als rechter, maar werkte daarvoor al wel voor het Limburgse parket. Renotte begon in 1994 als advocaat-stagiair in Brussel en ging daarna aan de slag bij het parket in Hasselt. In 2000 werd hij substituut-procureur in Tongeren. Maar hij verwierf vooral bekendheid nadat hij op 1 januari 2015 aangesteld werd als eerste Limburgse persmagistraat. Als woordvoerder werd er hij hét gezicht van justitie en kwam hij onder meer in de zaak-Aquino regelmatig in beeld. Na een burn-out verdween hij uit beeld en verhuisde hij naar de afdeling lokale criminaliteit, maar sinds december zat hij opnieuw ziek thuis.

Zijn liefde voor oldtimers stak Renotte nooit onder stoelen of banken. Zijn Facebookprofiel puilt uit van oude wagens en zijn pronkstuk - een Ferrari Dino 246 GT - is, zo benadrukt hij zelf, niét te koop. Toch rijdt hij er zelden mee rond. "Ik heb een gloeiende hekel aan het verkeer", zei Renotte vier jaar geleden in een interview met 'Het Belang van Limburg'. "Ik zit maximaal twee tot drie keer per jaar achter het stuur. Als we ergens naartoe gaan, heb ik het liefst dat mijn vrouw rijdt."

Morgen verschijnt Renotte voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Die zal oordelen of hij aangehouden blijft. (IBO/PLA/BVDH)