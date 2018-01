Japanse topman vervoegt delegatie 00u00 0

Gisteravond vervoegden manager Philippe Bormans en de Japanner Takayuki Yajima het team van STVV in La Manga. Na het avondeten werd meteen een teamevent ingepland waar geen pottenkijkers werden geduld. De Japanner, met roepnaam 'David', zal zich in Sint-Truiden vestigen, wordt de nieuwe financiële man bij STVV en zal ook instaan voor de HR en de dagelijkse taken. Yajima wist te vertellen dat volgende week een delegatie van DMM naar Stayen komt en er een week zal blijven om zich te buigen over de werking en budgetten richting komend seizoen. De vraag of er een budgetverhoging zat aan te komen, pareerde hij vakkundig. "Ik hoop het", kon er met een glimach van af. Ook wist hij te vertellen dat Bormans zeker aanblijft. "Wij rekenen op hem."

